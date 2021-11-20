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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 20-го ноября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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