В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 20-го ноября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.