Командование ВСУ рассказало о ночных ударах ВС РФ по объектам на Украине баллистической ракетой и беспилотниками

Сегодня ночью объекты военного и инфраструктурного назначения на территории Украины опять подверглись ударам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.
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