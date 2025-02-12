Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» нужен новый вратарь. Игра Эдерсона стоила команде результата против «Реала»

Английская команда уступила «Реалу» (2:3) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Мы продолжаем говорить о «Манчестер Сити» и Родри, а также о том, что «Сити» нужен футболист в полузащиту, потому что у них есть возрастные игроки.