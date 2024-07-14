В Архангельской области сохранится дождливая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до 15,+20 градусов, а местами до +25Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до 15,+20 градусов, а местами до +25Синоптик обещают кратковременный дождь местами, а также грозы.