Президент Чехии: «Потеря половины населения - не победа»

Чешский президент Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов о том, что по завершении войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.
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