Шоумен Михаил Галустян сообщил о разводе

Известный ведущий, юморист, актер Михаил Галустян разводится после 18 лет брака. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» комик опубликовал архивные фотографии с супругой и сообщил, что его история любви с Викторией Штефанец подошла к концу.
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