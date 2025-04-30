Шоумен Михаил Галустян сообщил о разводе

Известный ведущий, юморист, актер Михаил Галустян разводится после 18 лет брака. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» комик опубликовал архивные фотографии с супругой и сообщил, что его история любви с Викторией Штефанец подошла к концу.