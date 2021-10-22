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Уличная планировка и дворы знати: как выглядели древнерусские поселения в Волго-Окском регионе

Уличная планировка и дворы знати: как выглядели древнерусские поселения в Волго-Окском регионе

Российские археологии установили, как выглядели древнерусские поселения в Волго-Окском регионе. Масштабные исследования проводились во Владимирской области в преддверии строительства скоростной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань.

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