Появилось видео воздушного боя русского дрона с «Бабой Ягой»

На видео представили настоящий бой между российским беспилотником и украинской «Бабой Ягой». Когда наблюдаешь за действиями беспилотника, а им управляли пилоты «Медведь» и «Газель», создается какое-то нереальное космическое действие.
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