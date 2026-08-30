В Кремле заявили о возможности проведения саммита Путин-Трамп-Зеленский

В Кремле не исключили возможности проведения саммита с участием президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского соответственно.
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