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В Кремле заявили о возможности проведения саммита Путин-Трамп-Зеленский

В Кремле не исключили возможности проведения саммита с участием президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского соответственно.

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