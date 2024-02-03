Диетолог Афинская раскрыла секрет, как есть апельсин, чтобы он стал в 4 раза полезнее

Цитрусовые полезны не только тем, что в них много витамина С. В апельсинах, лимонах, грейпфрутах также содержатся и флавоноиды — антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, и фитонциды — природные вещества, повышающие иммунитет.
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