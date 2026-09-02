Трамп удивлён кадровыми решениями Хегсета в Пентагоне

Экс-министр армии Дэниел Дрисколл покидает пост из-за конфликта с министром обороны Питом Хегсетом. Во вторник он подал заявление об отставке президенту Трампу, выразив опасения по кадровой политике Хегсета, которая, как предполагается, вызывает напряжённость в Пентагоне.