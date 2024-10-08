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На четырёх костях: откуда взялась мода на квадроберство и почему его предлагают запретить в РФ

На четырёх костях: откуда взялась мода на квадроберство и почему его предлагают запретить в РФ

Михаил Токмаков В нынешнем году в нашей стране очень много внимания уделяется демографическим и смежным с ними вопросам: отчасти потому, что 2024 г.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Не надо называть идиотов всеми этими новомодными словечками. Квадробинг. Звучит красиво, потому то мелким недоумкам и в радость, что их так называют. Надо назвать: Долб@ебинг. И желающих бегать на четвереньках резко поубавится.
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5 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Квадроёберы
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2 час.
ЧИ
Человек И
Заколебали уже. Оформляйтесь в психушку и там всё это демонстрируйте сотрудникам, посматривающим за душевнобольными. В наше время нам родители такого леща вломили бы за подобные выходки, чтобы не позорили родителей, семью и не вели себя как неадекваты. Все эти поступки от безделья и патологической лени. Только телефончики, игры, пожрать и шмотья нового им подавай. Лучше бы родителям по дому помогали, учились как следует, глядишь и для этой дури времени бы не нашлось.
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1 час.

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