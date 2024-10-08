На четырёх костях: откуда взялась мода на квадроберство и почему его предлагают запретить в РФ

Не надо называть идиотов всеми этими новомодными словечками. Квадробинг. Звучит красиво, потому то мелким недоумкам и в радость, что их так называют. Надо назвать: Долб@ебинг. И желающих бегать на четвереньках резко поубавится.

ЧИ

Человек И

Заколебали уже. Оформляйтесь в психушку и там всё это демонстрируйте сотрудникам, посматривающим за душевнобольными. В наше время нам родители такого леща вломили бы за подобные выходки, чтобы не позорили родителей, семью и не вели себя как неадекваты. Все эти поступки от безделья и патологической лени. Только телефончики, игры, пожрать и шмотья нового им подавай. Лучше бы родителям по дому помогали, учились как следует, глядишь и для этой дури времени бы не нашлось.