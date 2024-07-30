СК: дело возбудили против экс-главы Сергокалинского района Дагестана и его сына

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, которых подозревают в мошенничестве с грантом от регионального Минсельхоза на сумму около трех миллионов рублей.
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