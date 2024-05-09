Спасибо за праздничное настроение всем артистам Центра культуры и искусства ❤️, а также воспитанникам военно-патриотического клуба "Штурм".
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Спасибо за праздничное настроение всем артистам Центра культуры и искусства ❤️, а также воспитанникам военно-патриотического клуба "Штурм".