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ИА Регнум

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СВР: украинкам остается надеяться, что ВС России сорвет планы по их мобилизации

СВР: украинкам остается надеяться, что ВС России сорвет планы по их мобилизации

Украинским женщинам остается надеяться, что российская армия сорвет планы Киева по их мобилизации. Об этом 10 сентября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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