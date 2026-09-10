Украинским женщинам остается надеяться, что российская армия сорвет планы Киева по их мобилизации. Об этом 10 сентября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
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