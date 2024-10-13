В тверском котокафе распишут пряники ручной работы

Тверское котокафе «Мур-мяу» приглашает на роспись пряников ручной работы в стиле Хэллоуина. Ведущая Светлана Лебедева научит гостей печь пряники под роспись, а также готовить глазурь и покрывать ею угощения.
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