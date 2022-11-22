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Шацкий об Исламхане: «Он никогда не пропадал с наших радаров эти два года»

Вратарь «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий в интервью Sports.ru высказался о возвращении Бауыржана Исламхана в национальную команду.

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