Мексика: Федеральные власти направили около 1800 дополнительных сил безопасности в муниципалитет Масатлан, штат Синалоа, для проведения операций по обеспечению безопасности после волны жестоких убийств по всему городу, в том числе гражданина США (США), застреленного неизвестными вооруженными людьми недалеко от Авенида Бисентенарио и района Тома-де-Сакатекас 14 сентября.