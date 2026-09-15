Мексика: Федеральные власти направили около 1800 дополнительных сил безопасности в муниципалитет Масатлан, штат Синалоа, для проведения операций по обеспечению безопасности после волны жестоких убийств по всему городу, в том числе гражданина США (США), застреленного неизвестными вооруженными людьми недалеко от Авенида Бисентенарио и района Тома-де-Сакатекас 14 сентября.
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