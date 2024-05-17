В Петербурге 18 мая пройдет благотворительный забег с собаками «Необыкновенный кросс»

Принять участие можно со своим питомцем или из приюта В Полюстровском парке 18 мая пройдёт благотворительный забег с собаками «Необыкновенный кросс», где можно будет поддержать приюты и обрести четвероногого друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии