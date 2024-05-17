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Петербургский дневник

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В Петербурге 18 мая пройдет благотворительный забег с собаками «Необыкновенный кросс»

В Петербурге 18 мая пройдет благотворительный забег с собаками «Необыкновенный кросс»

Принять участие можно со своим питомцем или из приюта В Полюстровском парке 18 мая пройдёт благотворительный забег с собаками «Необыкновенный кросс», где можно будет поддержать приюты и обрести четвероногого друга.

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