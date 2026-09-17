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Джонни Херберт: «Соперничество Хэмилтона и Леклер лишено той токсичности, которая была между Сенной и Простом. Я позволил бы им самим разобраться»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о напряжении между напарниками по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером и провел параллели с Айртоном Сенной и Аленом Простом .

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