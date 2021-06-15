Президент Словакии: Граждане России для НАТО не представляют угрозы

Граждане России не представляют угрозы ни для одного из союзников Словакии по НАТО. Об этом 14 июня заявила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова после своей первой официальной встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом.
Граждане России не представляют угрозы ни для одного из союзников Словакии по НАТО. Об этом 14 июня заявила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова после своей первой официальной встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом.
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