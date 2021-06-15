Картина Дня

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег
    Г-н Пушков! Я прекрасно понимаю CNN, но как Вы лично могли опустится до того , что бы так ОСКОРБИТЬ народ ...Пушков призвал пе...
  • Александр
    Больше своей бормотухи втюрим.Союз виноделов от...
  • Иван Дудник
    Если эти страны пойдут по такому пути, то это означает, что их президенты пошли по пути пана Зеленского! А где жители...Пентагон рассматр...

Президент Словакии: Граждане России для НАТО не представляют угрозы

Президент Словакии: Граждане России для НАТО не представляют угрозы

Граждане России не представляют угрозы ни для одного из союзников Словакии по НАТО. Об этом 14 июня заявила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова после своей первой официальной встречи с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх