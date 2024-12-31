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Международный медицинский центр Top Rambam

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Как новый подход в диагностике и лечении рака молочной железы изменит будущее онкологии?

Как новый подход в диагностике и лечении рака молочной железы изменит будущее онкологии?

Как новый подход в диагностике и лечении рака молочной железы изменит будущее онкологии? Недавняя разработка новой классификации для пациенток с раком молочной железы открывает новый этап в диагностике, лечении и прогнозировании заболевания.

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