Как новый подход в диагностике и лечении рака молочной железы изменит будущее онкологии? Недавняя разработка новой классификации для пациенток с раком молочной железы открывает новый этап в диагностике, лечении и прогнозировании заболевания.
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