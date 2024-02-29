Пол преступника оказался важнее чистосердечного признания

Исследование опубликовано в журнале Homicide Studies. Интрига многих детективов основана на том, что преступление не могло быть совершено женщиной или действия подсудимой оправдываются обстоятельствами: вспомним мюзикл «Чикаго», роман «Убить пересмешника» или фильм «Блондинка в законе».
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