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Карпухин о том, звал ли Ротенберг в СКА во время КПК: «Диалогов о переходе не было. Не заметил к себе особого отношения. Он общался со мной как и со всеми»

Ранее защитник перешел в СКА в результате обмена из «Трактора». – Роман Ротенберг с вами неоднократно общался по ходу Кубка Первого канала.

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