Доминик Собослаи: равнялся на менталитет Роналду, но хотел оставаться собой

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал о своих кумирах в футболе. По его словам, у него никогда не было игровых образцов для подражания, но он всегда восхищался нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.