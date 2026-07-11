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Доминик Собослаи: равнялся на менталитет Роналду, но хотел оставаться собой

Доминик Собослаи: равнялся на менталитет Роналду, но хотел оставаться собой

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал о своих кумирах в футболе. По его словам, у него никогда не было игровых образцов для подражания, но он всегда восхищался нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

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