Доминик Собослаи: равнялся на менталитет Роналду, но хотел оставаться собой

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи рассказал о своих кумирах в футболе. По его словам, у него никогда не было игровых образцов для подражания, но он всегда восхищался нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии