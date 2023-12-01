СМИ: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили днем 1 декабря, пишет "Страна.ua".По данным сервиса минцифры Незалежной, население всех регионов услышало сирены одновременно, около 12:00-12:00 (13:00-13:01 по мск) по киевскому времени.
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