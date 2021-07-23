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В ЦРУ допустили, что РФ может быть ответственна за "гаванский синдром"

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют "гаванским синдромом", но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.

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