Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы

Короткий световой день стал причиной нового рабочего расписания в Новосибирском зоопарке. С сегодняшнего дня любимый новосибирцами и туристами объект работает с 08:00 до 21:00 в будние дни и с 08:00 до 22:00 в выходные и праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии