Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы

Короткий световой день стал причиной нового рабочего расписания в Новосибирском зоопарке. С сегодняшнего дня любимый новосибирцами и туристами объект работает с 08:00 до 21:00 в будние дни и с 08:00 до 22:00 в выходные и праздники.