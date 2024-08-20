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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы

Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы

Короткий световой день стал причиной нового рабочего расписания в Новосибирском зоопарке. С сегодняшнего дня любимый новосибирцами и туристами объект работает с 08:00 до 21:00 в будние дни и с 08:00 до 22:00 в выходные и праздники.

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