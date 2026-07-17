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«Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября разделят на два обязательных курса

«Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября разделят на два обязательных курса

Минпросвещения РФ предложило изменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Согласно проекту приказа ведомства, с 1 сентября его могут разделить на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», пишет РИА Новости.

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