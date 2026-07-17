«Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября разделят на два обязательных курса

Минпросвещения РФ предложило изменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Согласно проекту приказа ведомства, с 1 сентября его могут разделить на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», пишет РИА Новости.