«Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября разделят на два обязательных курса

Минпросвещения РФ предложило изменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Согласно проекту приказа ведомства, с 1 сентября его могут разделить на два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», пишет РИА Новости.
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