«Наполи» проиграл 3 матча подряд впервые за 7 лет. Клуб идет 5-м в Серии А

В октябре 2016 года у неаполитанцев была серия из трех поражений под руководством Маурицио Сарри. Накануне «Наполи» уступил в Серии А «Ювентусу» (0:1), 3 декабря крупно проиграл «Интеру» (0:3), а 29 ноября оказался слабее «Реала» (2:4) в Лиге чемпионов.