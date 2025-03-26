Новак и Сийярто обсудили условия поставок нефти и газа в Венгрию

Заместитель председателя правительства России Александр Новак в рамках встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсудил вопросы укрепления двустороннего экономического взаимодействия, а также перспективы расширения партнерства в нефтегазовой и энергетической сферах, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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