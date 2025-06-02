ЦИТМ Экспонента представила прототип пилотажного стенда для гражданских самолетов

2 июня 2025 года в Нижнем Новгороде Центр инженерных и технологических моделей «Экспонента» представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) первый в России прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования гражданских воздушных судов, включая лайнеры SJ-100 и МС-21.
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