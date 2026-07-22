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Депутат Константин Бахарев рассказал о новых механизмах борьбы с аферистами

Депутат Константин Бахарев рассказал о новых механизмах борьбы с аферистами

Новые законы против телефонных мошенников, длинные ипотечные каникулы для семей и списание долгов для участников СВО — об этих принятых законах напомнил в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

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Комментарии
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Егор П
шо то не верю я уже чинарям- что ни делают, то к худшему...
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1 м.
Наталья Волкова
Про вклады очень часто начали петь. Значит точно заморозят
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1 м.
Геннадий Ларионов
Дефицит бюджета сопоставимый , а цифири то трудно сказать,или так лапшой на уши ......2026  1 полугодие 5731 млрд рублей , 2020  1 полугодие 956 млрд рублей ...... если у нас не зависимая экономика , то зачем привязывать бюджет к цене экспортной нефти и газа ??? Как на кофейной гуще гадать :-(
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1 м.