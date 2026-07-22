Депутат Константин Бахарев рассказал о новых механизмах борьбы с аферистами

шо то не верю я уже чинарям- что ни делают, то к худшему...

Геннадий Ларионов

Дефицит бюджета сопоставимый , а цифири то трудно сказать,или так лапшой на уши ......2026 1 полугодие 5731 млрд рублей , 2020 1 полугодие 956 млрд рублей ...... если у нас не зависимая экономика , то зачем привязывать бюджет к цене экспортной нефти и газа ??? Как на кофейной гуще гадать :-(