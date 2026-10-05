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Le Monde: комиссия парламента Франции оценила ущерб от летней жары в €16 млрд

Le Monde: комиссия парламента Франции оценила ущерб от летней жары в €16 млрд

Аномально жаркое лето 2026 года обошлось Франции в €16 млрд. Об этом со ссылкой на оценку парламентской комиссии сообщил депутат от партии «Непокоренная Франция» Эрик Кокрель, пишет Le Monde.

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