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Женщина семь лет прятала тело мужа в морозильнике ради пособий

Женщина семь лет прятала тело мужа в морозильнике ради пособий

РЕН ТВ Жительница поселка Свитцер-Виллидж на Аляске Шерил Макдональд-Паскан в течение семи лет скрывала смерть супруга, спрятав его останки в морозильной камере ради получения социальных пособий и пенсионных выплат.

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