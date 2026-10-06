Женщина семь лет прятала тело мужа в морозильнике ради пособий

РЕН ТВ Жительница поселка Свитцер-Виллидж на Аляске Шерил Макдональд-Паскан в течение семи лет скрывала смерть супруга, спрятав его останки в морозильной камере ради получения социальных пособий и пенсионных выплат.
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