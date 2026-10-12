Pre Market Outlook on NQ ES and Gold. 12.10.2026 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Tra3er_NeXuS Will be looking forward to these instruments for possible entry mechanism .
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