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В Оренбурге на Монтажников в ДТП погиб мужчина

В Оренбурге на Монтажников в ДТП погиб мужчина

Сегодня ночью на улице Монтажников столкнулись два автомобиля. Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "Ладой Приорой".

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