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Sup-карнавал в третий раз прошёл в Иванове

Sup-карнавал в третий раз прошёл в Иванове

Sup-карнавал состоялся в рамках фестиваля молодежи «Прожектор».В Иванове в третий раз прошёл sup-карнавал.

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