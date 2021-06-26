За сутки в России подтверждено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: Москва - 8457 Московская область - 2504 Санкт-Петербург - 1247 Нижегородская область - 327 Республика Бурятия - 293 Воронежская область - 254 Республика Крым - 247 Брянская область - 236 Свердловская область - 231 Забайкальский край - 227 Архангельская область - 217 Самарская область - 212 Иркутская область - 209 Ростовская область - 199 Тверская область - 198 Красноярский край - 189 Смоленская область - 182 Пермский край - 181 Омская область - 179 Оренбургская область - 179 Владимирская область - 177 Ленинградская область - 177 Республика Коми - 174 Кемеровская область - 173 Хабаровский край - 166 Новосибирская область - 158 Алтайский край - 155 Мурманская область - 152 Республика Карелия - 148 Тульская область - 143 Челябинская область - 141 Краснодарский край - 139 Калининградская область - 132 Приморский край - 130 Республика Дагестан - 128 Саратовская область - 127 Волгоградская область - 126 Республика Башкортостан - 125 Ярославская область - 120 Кировская область - 120 Астраханская область - 116 Ставропольский край - 116 Тюменская область - 115 Ульяновская область - 109 Ханты-Мансийский автономный округ - 108 Севастополь - 106 Республика Хакасия - 106 Пензенская область - 104 Псковская область - 98 Курская область - 96 Республика Саха (Якутия) - 92 Вологодская область - 91 Костромская область - 88 Орловская область - 85 Белгородская область - 77 Амурская область - 75 Ивановская область - 75 Тамбовская область - 75 Рязанская область - 75 Удмуртская Республика - 75 Калужская область - 73 Сахалинская область - 68 Липецкая область - 68 Томская область - 62 Республика Чувашия - 56 Новгородская область - 49 Ямало-Ненецкий автономный округ - 48 Республика Мордовия - 47 Курганская область - 47 Республика Калмыкия - 43 Камчатский край - 39 Республика Татарстан - 36 Республика Алтай - 34 Республика Марий Эл - 34 Республика Тыва - 33 Кабардино-Балкарская Республика - 31 Чеченская Республика - 30 Карачаево-Черкесская Республика - 20 Республика Адыгея - 17 Республика Ингушетия - 17 Республика Северная Осетия-Алания - 15 Магаданская область - 14 Еврейская автономная область - 14 Ненецкий автономный округ - 6 Чукотский автономный округ - 3 Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 430 753 случая коронавируса в 85 регионах.