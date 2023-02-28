ООН: Односторонние санкции затрудняют доставку гуманитарной помощи в Сирию

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во вторник, 28 февраля, заявил, что односторонние санкции некоторых стран затрудняют доставку гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, – передает агентство EFE.