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ООН: Односторонние санкции затрудняют доставку гуманитарной помощи в Сирию

ООН: Односторонние санкции затрудняют доставку гуманитарной помощи в Сирию

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во вторник, 28 февраля, заявил, что односторонние санкции некоторых стран затрудняют доставку гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, – передает агентство EFE.

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