Киев взорвал политику Италии. В Риме единогласно решили — Украине хватит

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий левое "Движение пяти звезд", на этой неделе спровоцировал политический скандал, поставив под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины в случае прихода к власти левоцентристской коалиции по итогам следующих выборов.