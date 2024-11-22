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AP: запуск «Орешника» был сигналом Западу, а не Украине

AP: запуск «Орешника» был сигналом Западу, а не Украине

Сигнал, поданный Россией посредством запуска новой ракеты «Орешник», должен быть воспринят Западом напрямую, считает директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла.

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