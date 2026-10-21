Площадь Республики во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Jack Taylor/ReutersПогромы во Франции начались из-за неприятия главы государства Эммануэля Макрона и его неолиберального курса.