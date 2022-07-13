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Гамзат Хирамагомедов пообещал «уронить» Даурена Ермекова на глазах его зрителей в Казахстане.

 Поединок Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова на совместном турнире Naiza и Eagle FC в Актау будет иметь статус боя за временный титул в среднем весе.

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