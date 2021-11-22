ВСУ впервые применила «Джавелины» на Донбассе. Зеленский готов воевать?

Пока украинцы отмечали очередную годовщину «достоинства», на Донбассе начали стрелять. Причем, по сведениям из американских источников, ВСУ впервые применили на востоке Украины ПТРК «Джавелин», которые не должны находиться возле линии разграничения.
Пока украинцы отмечали очередную годовщину «достоинства», на Донбассе начали стрелять. Причем, по сведениям из американских источников, ВСУ впервые применили на востоке Украины ПТРК «Джавелин», которые не должны находиться возле линии разграничения.
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