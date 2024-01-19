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Пожар начался на нефтебазе в Брянской области после атаки дрона

Пожар начался на нефтебазе в Брянской области после атаки дрона

По предварительной информации, никто не пострадал.фото: 78.mchs.gov.ru--> Украинский беспилотник при подавлении российской системой противовоздушной обороны сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области.

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