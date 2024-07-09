Мбаппе занимает первое место на Евро по максимальной скорости: 36,5 км/ч

Опубликована статистика самых быстрых футболистов чемпионата Европы-2024. Наибольшая максимальная скорость передвижения по полю на турнире зафиксирована у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе – 36,5 километра в час.
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