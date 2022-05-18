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В финале ЛЕ «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс». «Olimpbet» страхует первую ставку

Немцы и шотландцы добрались до финала Лиги Европы. «Olimpbet» оценивает победу «Айнтрахта» с вероятностью 2,33, на успех «Рейнджерс» коэффициент 3,18.

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