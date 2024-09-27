Иран призывает к экстренному заседанию ОИС для обсуждения атак Израиля

С призывом созвать внеочередное заседание лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы обсудить недавние действия Израиля в Ливане и Палестине, обратился Иран, сообщает 28 сентября агентство ISNA.
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