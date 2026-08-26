Секс в эфире: Реалити-шоу «Остров девственников» вызвало скандал в Британии

Скандальное реалити вышло на Channel 4. Двенадцать участников в возрасте от 20 до 30 лет отправились на средиземноморский курорт, чтобы под руководством «сексологов» преодолеть страхи и лишиться девственности перед камерами.
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